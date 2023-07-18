Шикунов: «Спартаку» нужна десятка — как Титов или Алекс, а также центральный защитник

Экс-спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов рассказал о том, какие позиции в московском клубе нуждаются в усилении.
«Пока непонятно, как оценивать трансферы «Спартака». Основных футболистов на определённые позиции они не взяли. Купили вингера, а у «Спартака» такие футболисты и так были.
Какие позиции требуют усиления? Центральный защитник сто процентов и все равно нужна десятка.
Справится ли с этой ролью Медина? Он справится, но Хесус не совсем десятка. Нужен такой игрок, как Титов, Алекс, который будет вести игру. Процесс это делает, но он фланговый нападающий. В середине креатива «Спартаку» не хватает», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».
Источники сообщали о том, что Спартак интересуется двумя защитниками: Давинсоном Санчесом из «Тоттенхэма» и Страхиней Эраковичем из «Црвены Звезды».
- 18 июля 2023
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