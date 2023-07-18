Сергеев — о ЦСКА: организованная команда, они не просто так выиграли Кубок России
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев считает, что московский ЦСКА, ставший соперником петербуржцев по Суперкубку России (0:0, 5:4 пен), может стать одним из конкурентов команды в Российской Премьер-Лиги.
«Эмоции после победы в Суперкубке, конечно, искренние. Победа — это всегда здорово. Хотя игра была напряженной: где‑то ЦСКА мог и забить, но самое главное, что в серии пенальти удача была на нашей стороне.
ЦСКА — реальный конкурент в борьбе за золото? Думаю, всех остальных тоже можно назвать конкурентами. ЦСКА — хорошая команда, не просто так они выиграли Кубок России. У них очень организованная команда», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».
В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. ЦСКА занял второе место.
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