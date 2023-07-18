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Быстров: с «Зенитом» можно конкурировать, с каждым годом вкус победы приедается

Быстров: с «Зенитом» можно конкурировать, с каждым годом вкус победы приедается
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров считает, что в новом сезоне Российской Премьер-Лиги команде смогут навязать конкуренцию.

«Все клубы должны работать на трансферном рынке. «Зенит» особо не усилился, поэтому с ними можно конкурировать. С каждым годом вкус победы приедается и все тяжелее находить в себе эмоции и мотивацию. Удержаться наверху тяжелее, чем просто один раз туда залезть», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

«Зенит» выигрывал чемпионат России последние пять сезонов. 15 июля команда выиграла Суперкубок России в четвёртый раз подряд, обыграв ЦСКА (0:0, 5:4 пен). Новый сезон начнётся для «Зенита» выездным матчем в Нижнем Новгороде. Команда Сергея Семака сыграет с «Пари НН» 22 июля.

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