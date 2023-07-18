Масалитин: раз у ЦСКА нет трансферов, значит нужно искать внутренние резервы

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказал своё мнение о том, как проходит трансферное окно для московского клуба.
«Конечно, хотелось бы, но трансферов нет по двум причинам: либо нет денег на покупки, либо собирают деньги на покупку какого-то дорогостоящего игрока. Значит, нужно искать внутренние резервы: в первую очередь это Кучаев, Ермаков, Обляков.
Понятно, что впереди Чалову нужен конкурент. Есть Яковлев. Если бы ему больше доверяли, парень бы раскрылся, но для этого нужно время и терпение. Чтобы что-то покупать, нужно сначала разобраться, для чего они нужны? В нападении есть Гайч, за которого заплатили большие деньги. Что с ним делать? Останется он или уйдёт? Сначала нужно всё почистить, для того чтобы точно знать, что эти люди не будут помогать команде. Потому что там еще Эджуке, который где-то бегает, Сигурдсон, Шкурин, который непонятно где. Продать, убрать из команды, что с ними делать? За Влашича никак не могут переслать денег. Поэтому у ЦСКА есть небольшие денежные проблемы.
Если это расчистить, потом уже можно смотреть, сколько есть денег, стоит ли игрок этих денег или нет. Либо можно обойтись ресурсами внутри команды», — приводит слова Масалитина Metaratings.
- 18 июля 2023
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