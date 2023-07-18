Стало известно, почему «Челси» откажется от трансфера Душана Влаховича

Лондонский «Челси» не собирается подписывать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича из-за его зарплаты, которая окажет сильное влияние на общий фонд зарплат синих. Клуб был готов арендовать 23-летнего футболиста, но туринцы не согласны на подобные условия. Главным фаворитом на трансфер Влаховича называется «ПСЖ». Об этом сообщает Daily Mail.

Отметим, что Влахович играет за «Ювентус» с января 2022 года. Клуб открыт к продаже сербского футболиста, чтобы стабилизировать свою финансовую ситуацию, да и сам игрок не показывает в «Ювентусе» тот уровень футбола, который демонстрировал в «Фиорентине». Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

Ранее появилась информация, что фанаты «ПСЖ» угрожают Влаховичу отрезать пальцы, если он перейдёт в команду.