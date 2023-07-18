Первая женщина-тренер в английском мужском футболе покидает свой пост спустя месяц

«Форрест Грин», ранее назначивший Ханну Дингли на пост временно исполняющей обязанности главного тренера команды, договорился о полноценном контракте с действующим главным тренером «Саутгемптона Б» Дэвидом Хорсманом. Об этом сообщает Sky Sports.

Дингли ранее стала первой женщиной-тренером, которая возглавила английскую мужскую футбольную команду. Отмечается, что специалистка будет задействована в двух следующих товарищеских матчах «Форрест Грин», с «Ковентри» и молодёжной командой «Эвертона», а затем уступит место Хорсману.

При Дингли «Форрест Грин» успел провести товарищеский матч, который закончился ничьей — 1:1. Встреча состоялась спустя всего день после назначения Дингли. Она получила эту должность в начале июня.