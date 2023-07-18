Балогун — о возвращении в «Арсенал»: это зависит не от меня, мне не надо ничего доказывать

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун считает, что возможное возвращение в английскую команду зависит не от него.

«Конечно, я был вынужден уйти, а смысл аренды был в том, чтобы доказать всем, что способен играть на уровне первой команды. Чувствую, что смог это сделать, показал людям, что способен играть на высоком уровне. Думаю, что ситуация с моим возвращением в «Арсенал» не зависит от меня, мне не нужно здесь стараться и кому-то доказывать. Какой бы вариант ни произошёл, отношусь к ситуации спокойно», — приводит слова Балогуна Sky Sports.

22-летний Балогун провёл минувший сезон на правах аренды в «Реймсе» и за 39 матчей за французскую команду забил 22 мяча и отдал три результативные передачи.