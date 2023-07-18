«Вест Хэм» может заменить Райса полузащитником «Челси»

«Вест Хэм» активно ищет замену ушедшему в лондонский «Арсенал» полузащитнику Деклану Райсу. В качестве потенциальной замены «молотобойцы» рассматривают хавбека «Челси» Конора Галлахера. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, Галлахер — второй в списке кандидатов на замену Райса в «Вест Хэме» после полузащитника мюнхенской «Баварии» Леона Горецки.
Переговоры с 23-летним Галлахером продолжаются и проходят в положительном ключе. Сумма трансфера может составить около € 25–35 млн. Сам Галлахер готов перейти в «Вест Хэм».
Галлахер — воспитанник «Челси». Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 32 млн. Отметим, что «Вест Хэм» продал Райса за € 116,6 млн.
Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма»
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