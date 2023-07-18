Микель Артета оценил переход Деклана Райса в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход в команду полузащитника Деклана Райса.
«Каждое подписание, которое мы сделали, принесёт команде что-то особенное. Деклан очень известен своими способностями в английской Премьер-лиге, и он отлично зарекомендовал себя как в «Вест Хэме», так и в Англии. Он игрок с большим набором игровых и лидерских качеств. Деклан обладает феноменальным опытом в АПЛ, у него отличные качества для своей позиции. Рады, что он перешёл в команду», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Отметим, что переход 24-летнего Райса обошёлся «Арсеналу» в € 122 млн — это трансферный рекорд не только для «Арсенала», но и для всех игроков Великобритании. Ранее рекорд удерживал переход полузащитника Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за € 117,5 млн.
- 18 июля 2023
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