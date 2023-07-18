Анхель Корреа: в «Атлетико» игроки всегда должны быть готовы биться за победу

Аргентинский полузащитник мадридского «Атлетико» Анхель Корреа рассказал о высокой конкуренции в команде.
«Я не перестаю думать о том, как обо мне думают другие люди. Я работаю, чтобы отдать всё, когда это необходимо. Было непросто. Это были трудные годы, потому что я не добился регулярного выхода в стартовом составе, которого всегда хочет футболист. Но я знаю, что это непросто. «Атлетико» — очень конкурентоспособная команда, и игроки всегда должны быть готовы биться за победу.
Рядом со мной очень хорошие товарищи по команде, и тренер решает, кто из одиннадцати будет играть. Мне это тяжело воспринимать, но я стараюсь совершенствоваться и каждый раз должен делать всё возможное, чтобы помочь команде», — приводит слова Корреа Marca.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
- 18 июля 2023
-
09:41
-
09:33
-
09:30
-
09:25
-
09:22
-
09:19
-
09:14
-
09:12
-
09:06
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:24
-
08:01
-
07:37
-
07:33
-
07:33
-
07:13
-
06:45
-
06:41
-
06:37
-
06:21
-
06:15
-
05:57
-
05:52
-
05:40
-
05:26
-
05:20
-
05:09
-
04:55
-
04:53
-
04:40
-
04:23
-
04:15
-
04:01