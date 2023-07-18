Анхель Корреа: в «Атлетико» игроки всегда должны быть готовы биться за победу

Аргентинский полузащитник мадридского «Атлетико» Анхель Корреа рассказал о высокой конкуренции в команде.

«Я не перестаю думать о том, как обо мне думают другие люди. Я работаю, чтобы отдать всё, когда это необходимо. Было непросто. Это были трудные годы, потому что я не добился регулярного выхода в стартовом составе, которого всегда хочет футболист. Но я знаю, что это непросто. «Атлетико» — очень конкурентоспособная команда, и игроки всегда должны быть готовы биться за победу.

Рядом со мной очень хорошие товарищи по команде, и тренер решает, кто из одиннадцати будет играть. Мне это тяжело воспринимать, но я стараюсь совершенствоваться и каждый раз должен делать всё возможное, чтобы помочь команде», — приводит слова Корреа Marca.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko