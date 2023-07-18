Грузинский вратарь Мамардашвили перейдёт в «Баварию» и подпишет контракт на пять лет
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Переход грузинского голкипера испанской «Валенсии» Георгия Мамардашвили в мюнхенскую «Баварию» практически предрешён. Об этом сообщает Leadersport.
По информации источника, сделка по переходу Мамардашвили в «Баварию» завершится с вероятностью 99%, так как практически так же очевиден уход из мюнхенской команды голкипера Яна Зоммера, который должен перейти в миланский «Интер».
Агент Мамардашвили обговорил все детали контракта с «Баварией». Соглашение грузинского голкипера с мюнхенцами будет рассчитано на пять лет.
В прошлом сезоне 22-летний Мамардашвили сыграл за «Валенсию» 42 матча во всех турнирах, пропустил в них 49 мячей и девять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
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