38-летний экс-игрок «Динамо» Вальбуэна заявил о желании продолжать карьеру

Бывший полузащитник московского «Динамо» Матьё Вальбуэна заявил, что хотел бы продолжать свою профессиональную игровую карьеру, несмотря на возраст.

«Я провёл четыре года в Греции, выиграл там много трофеев. Прошлый год получился довольно сложным, у нас было четыре разных тренера за один сезон. Последние из них хотели омолодить состав.

Я чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии. У меня нет приоритета по продолжению карьеры в Греции. Возвращение во Францию? Не обязательно, но будет зависеть от предложений. Посмотрим», — приводит слова Вальбуэна RMC Sport.

38-летний Вальбуэна стал свободным агентом после завершения контракта с греческим «Олимпиакосом» в июле этого года. За «Динамо» француз играл в сезоне-2014/2015.