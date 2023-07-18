38-летний экс-игрок «Динамо» Вальбуэна заявил о желании продолжать карьеру
Поделиться
Бывший полузащитник московского «Динамо» Матьё Вальбуэна заявил, что хотел бы продолжать свою профессиональную игровую карьеру, несмотря на возраст.
«Я провёл четыре года в Греции, выиграл там много трофеев. Прошлый год получился довольно сложным, у нас было четыре разных тренера за один сезон. Последние из них хотели омолодить состав.
Я чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии. У меня нет приоритета по продолжению карьеры в Греции. Возвращение во Францию? Не обязательно, но будет зависеть от предложений. Посмотрим», — приводит слова Вальбуэна RMC Sport.
38-летний Вальбуэна стал свободным агентом после завершения контракта с греческим «Олимпиакосом» в июле этого года. За «Динамо» француз играл в сезоне-2014/2015.
Комментарии
- 18 июля 2023
-
11:13
-
11:13
-
11:00
-
10:53
-
10:49
-
10:40
-
10:26
-
10:23
-
10:19
-
10:17
-
10:13
-
10:09
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:48
-
09:41
-
09:33
-
09:30
-
09:25
-
09:22
-
09:19
-
09:14
-
09:12
-
09:06
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:24
-
08:01
-
07:37
-
07:33
-
07:33
-
07:13
-
06:45
Партнерский контент