Хави заверил президента «Барселоны», что Ромеу станет «большим сюрпризом» в сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави в разговоре с президентом команды Жоаном Лапортой заверил, что полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу, который близок к возвращению в стан сине-гранатовых, станет большим сюрпризом в сезоне. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что в рамках сделки в обратном направлении последует 20-летний полузащитник сине-гранатовых Пабло Торре. Футболист отыграет в «Жироне» следующий сезон на правах аренды. Ромеу тем временем уже прошёл медобследование и готов поставить подпись под контрактом с «Барселоной». Ожидается, что Ориоль присоединится к команде Хави на этой неделе.
Сине-гранатовые заплатят «Жироне» 4,5 млн за 31-летнего опорного полузащитника. Ромеу является воспитанником каталонцев, футболист выступал за «Барсу» с 2010 по 2011 год, после чего перешёл в лондонский «Челси». Примерная стоимость полузащитника, по данных интернет-портала Transfermarkt, — € 5 млн.
В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик:
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