Губерниев — о Фернандесе: не удивлюсь, если этот толстяк признается в любви к «Спартаку»!
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на переход защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит», поиронизировав над слухами о лишнем весе бразильца и его словами о верности ЦСКА.
«Не удивлюсь, если этот толстяк завтра скажет, что его сердце всю жизнь принадлежало «Спартаку»!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
32-летний Фернандес известен многолетними выступлениями за ЦСКА. В одном из своих интервью несколько лет назад бразилец заявлял, что не может себе представить переход в другой российский клуб. Весной 2022 года ЦСКА расторг контракт с Фернандесом, а позднее отказался платить компенсацию за игрока его новому клубу — «Интернасьоналу». После отказа армейцев подписывать игрока тот перешёл в «Зенит».
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