РФС объявил о повышении гонораров инспекторов матчей РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил о повышении гонораров инспекторов матчей РПЛ.
Инспекторы будут получать за работу на матче чемпионата России по 50 тыс. рублей, начиная с 20-го тура сезона-2023/2024. Доходы инспекторов должны возрасти на 40 процентов от текущего уровня к началу сезона-2025/2026.
«Мы продолжаем планомерную работу по повышению социальных гарантий и заработка арбитров и инспекторов. В прошлом году мы увеличили гонорар арбитров за работу на решающих матчах сезона. В этом сезоне аналогичным образом произойдёт повышение выплат инспекторам. Начиная с 20-го тура, когда чемпионат вступит в решающую стадию и цена любой ошибки возрастёт, гонорар инспектора будет составлять 50 тыс. рублей. В сезоне-2024/2025 эта сумма будет выплачиваться с первых туров РПЛ. Напомню, что с нового сезона работа инспектора РПЛ будет строиться по принципам ФИФА и УЕФА: они будут оценивать матчи из VAR-центра и получат доступ к переговорам судей», — объяснил решение повысить гонорар инспекторов руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
- 18 июля 2023
-
11:13
-
11:13
-
11:00
-
10:53
-
10:49
-
10:40
-
10:26
-
10:23
-
10:19
-
10:17
-
10:13
-
10:09
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:48
-
09:41
-
09:33
-
09:30
-
09:25
-
09:22
-
09:19
-
09:14
-
09:12
-
09:06
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:24
-
08:01
-
07:37
-
07:33
-
07:33
-
07:13
-
06:45