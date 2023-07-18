РФС объявил о повышении гонораров инспекторов матчей РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил о повышении гонораров инспекторов матчей РПЛ.

Инспекторы будут получать за работу на матче чемпионата России по 50 тыс. рублей, начиная с 20-го тура сезона-2023/2024. Доходы инспекторов должны возрасти на 40 процентов от текущего уровня к началу сезона-2025/2026.

«Мы продолжаем планомерную работу по повышению социальных гарантий и заработка арбитров и инспекторов. В прошлом году мы увеличили гонорар арбитров за работу на решающих матчах сезона. В этом сезоне аналогичным образом произойдёт повышение выплат инспекторам. Начиная с 20-го тура, когда чемпионат вступит в решающую стадию и цена любой ошибки возрастёт, гонорар инспектора будет составлять 50 тыс. рублей. В сезоне-2024/2025 эта сумма будет выплачиваться с первых туров РПЛ. Напомню, что с нового сезона работа инспектора РПЛ будет строиться по принципам ФИФА и УЕФА: они будут оценивать матчи из VAR-центра и получат доступ к переговорам судей», — объяснил решение повысить гонорар инспекторов руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев.