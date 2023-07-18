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Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук подтвердил свою отставку из словенского «Целе»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук подтвердил свою отставку из словенского «Целе»
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Российский тренер словенского «Целе» Роман Пилипчук подтвердил информацию «Чемпионата» об уходе из клуба.

«Мы договорились с клубом, что расстаёмся. Клуб выбрал другой вектор развития, причём решение было принято за неделю до старта чемпионата, после товарищеской игры с «Трабзонспором» позавчера (2:2. — Прим. «Чемпионата»). Обид нет. С руководством пообщались очень хорошо. Расстались на позитиве. Хотя для меня самого это неожиданность. Всё-таки команда заняла второе место после двух подряд восьмых, обошла «Марибор». При всём уважении к «Целе» это разные уровни. Но ничего не поделаешь, время сейчас такое», — сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Словенскую команду Пилипчук тренировал с июня 2022 года.

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