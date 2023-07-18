Бывший тренер словенского «Целе» Роман Пилипчук: надеюсь, что продолжу работать в России

Бывший российский тренер словенского «Целе» и московского «Спартака» Роман Пилипчук поделился планами на будущее.

«Планов пока нет — настолько неожиданно случилась отставка. Надо спокойно всё проанализировать, уладить все последние дела в Словении. Допускаю, что продолжу работать в России. По крайней мере, надеюсь на это. Тренер не должен сидеть дома. В межсезонье такие разговоры ходили, но я не рассматривал эти варианты, поскольку были договорённости с «Целе». Это было бы некорректно по отношению к клубу, потому что контракт действовал ещё год. Теперь этих обязательств нет, и я открыт для предложений», — сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, словенскую команду «Целе» Роман Пилипчук тренировал с июня 2022 года.