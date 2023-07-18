Мбаппе заявил Луису Энрике, что хочет отработать последний год контракта в «ПСЖ» — AS

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил главному тренеру команды Луису Энрике, что сконцентрирован на последнем годе контракта с клубом и хочет его отработать в полном объёме. Об этом сообщает AS.
Источник не сообщает, какой план действий у 24-летнего Мбаппе на лето 2024 года. Ранее сообщалось, что владелец парижской команды готов оставить футболиста лишь в том случае, если он подпишет новый контракт. Иначе Мбаппе будет выставлен на продажу и отпущен из клуба в летнее трансферное окно 2023 года.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Мбаппе за сумму в € 200 млн плюс половина бонуса за лояльность, прописанного в контракте форварда. Все предложения на эту сумму будут приняты, если игрок не продлит контракт. «Арсенал» и «Ливерпуль» уже готовы попытаться подписать Мбаппе на этих условиях, хотя нападающий не рассматривает эти варианты.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца. Видеоролик:
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