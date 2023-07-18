«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер вратаря «Интера» Онана за € 55 млн — The Athletic

Вратарь «Интера» Андре Онана в летнее трансферное окно присоединится к «Манчестер Юнайтед», который согласовал его переход за € 51+4 млн. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, объявление о переходе 27-летнего камерунца вряд ли состоится в ближайшие дни, так как «Манчестер Юнайтед» продолжает урегулировать мелкие детали. Онана подпишет контракт на пять лет с возможностью продления ещё на сезон. Он очень хотел присоединиться к «Манчестер Юнайтед», чтобы вновь работать под руководством Эрика тен Хага, с которым знаком по «Аяксу».

В сезоне-2022/2023 Онана вместе с «Интером» дошёл до финала Лиги чемпионов, где миланская команда уступила «Манчестер Сити» (0:1). В рамках Серии А за «нерадзурри» камерунец провёл 24 матча и пропустил 24 гола. Восемь игр голкипер отстоял «на ноль».