Гурам Аджоев: в Туле я занимался не только «Арсеналом», но и развитием футбола в регионе

Многолетний руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился мнением о своей работе в клубе.
«Когда я приходил в Тулу в качестве руководителя клуба в 2016 году, речь шла не только о первой команде «Арсенала», но и в целом о развитии футбола в регионе. Согласен с тем, что первая команда — это витрина, но есть ещё много чего, что не всегда видно болельщикам. Когда мы в первый раз приехали с генеральным директором в Тулу, то, выйдя на поле, он сказал: «Гурам Захарович, как мы будем здесь работать?» Многое было в плачевном состоянии, а чего-то не было совсем.
Например, когда мы пришли в «Арсенал», здесь не было детской академии. Ни в каком виде, то есть её не существовало в принципе. А теперь она есть и успешно работает. В ней занимаются 300 детей, с которыми работают 25 тренеров.
На тот момент, когда мы пришли в Тулу, у клуба не было собственного автобуса — его арендовали у туристического агентства. А теперь у «Арсенала» три комфортабельных автобуса, которыми пользуется не только первая команда. Как вы знаете, некоторые тренеры приходили к нам по два раза — Миодраг Божович, Олег Кононов. Не сговариваясь, абсолютно все отмечали разительные перемены к лучшему на базе. Они искренне удивлялись тому, как там всё преобразилось и похорошело. Это факты», — приводит слова Аджоева «Матч ТВ».
- 18 июля 2023
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