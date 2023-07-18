Родриго: тоже сталкивался с расизмом, ведь я темнокожий. Но я не думаю об уходе из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс признался, что ему тоже приходилось сталкиваться с проявлением расизма, но это не побудит его уйти из испанской команды.

«Расизм? Это, конечно, случалось и со мной, ведь я тоже темнокожий. Возможно, вы не слышали того, что Вини услышал в тот день на «Месталье». Это очень печально, но Винисиус ничего не говорил об уходе из «Реала». Я тоже не думал об этом, я не думаю об уходе из «Реала», — приводит слова Родриго Mundo Deportivo.

22-летний Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. В минувшем сезоне бразильский нападающий в 59 матчах забил 19 голов и отдал 11 результативных передач.

«Реал» не смог обыграть «Атлетик» в последнем туре. Видеоролик:

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