Салихова — о ситуации с Эраковичем: «Зенит» — как цыгане, уводят то коней, то игроков

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации с возможным переходом защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» — как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им в принципе не нужен совершенно. Болельщики считают «Црвену Звезду» братским клубом, но старший брат у них — «Зенит», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, ранее в сербских СМИ сообщали, что «Зенит» воспользовался своим правом приоритетной покупки 22-летнего Эраковича у «Црвены Звезды». Ранее появлялась информация, что защитник согласовал переход в «Спартак», а московский клуб достиг договорённости с сербским.