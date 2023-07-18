Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салихова — о ситуации с Эраковичем: «Зенит» — как цыгане, уводят то коней, то игроков

Салихова — о ситуации с Эраковичем: «Зенит» — как цыгане, уводят то коней, то игроков
Комментарии

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации с возможным переходом защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» — как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им в принципе не нужен совершенно. Болельщики считают «Црвену Звезду» братским клубом, но старший брат у них — «Зенит», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, ранее в сербских СМИ сообщали, что «Зенит» воспользовался своим правом приоритетной покупки 22-летнего Эраковича у «Црвены Звезды». Ранее появлялась информация, что защитник согласовал переход в «Спартак», а московский клуб достиг договорённости с сербским.

Материалы по теме
Maxbet Sport: «Зенит» перехватил Эраковича у «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023