Газизов: в «Уфе» кто-то сливал информацию, и эта крыса ещё живёт. Мы её так и не поймали

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о «крысах», существовавших внутри уфимского клуба, а также поведал об отношении к местному журналисту Сергею Ильеву, отметив, что того просили сдать человека, сливающего информацию о команде.

«Есть определённый канал, который располагает информацией внутри клуба. Журналист Ильев? Сергей — хороший журналист и человек. Но, зная крысу в «Уфе», он её не сдаёт. Он работает с крысами. Разве не так? Кто-то сливал информацию. Крыса находилась внутри. Мы её так и не поймали. И эта крыса ещё живёт. А может, их там было несколько, не знаю. Откуда уважаемый нами журналист получает информацию? От крысы?

К нему ноль вопросов. Его все читают, цитируют. Он молодец. Но имеет дело с крысами. Он не сдаст своего и правильно сделает, потому что живёт на этом. Он общается и с хорошими людьми, и с плохими — такая работа. Крысами я назвал людей, которые сливают семейные ценности, а раздевалка — это семья. Мы пытались несколько раз поймать эту крысу — так и не удалось. Это всё уже говорило о том, что в клубе начались проблемы», — приводит слова Газизова Sport24.