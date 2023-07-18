Газизов: в «Уфе» кто-то сливал информацию, и эта крыса ещё живёт. Мы её так и не поймали

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о «крысах», существовавших внутри уфимского клуба, а также поведал об отношении к местному журналисту Сергею Ильеву, отметив, что того просили сдать человека, сливающего информацию о команде.
«Есть определённый канал, который располагает информацией внутри клуба. Журналист Ильев? Сергей — хороший журналист и человек. Но, зная крысу в «Уфе», он её не сдаёт. Он работает с крысами. Разве не так? Кто-то сливал информацию. Крыса находилась внутри. Мы её так и не поймали. И эта крыса ещё живёт. А может, их там было несколько, не знаю. Откуда уважаемый нами журналист получает информацию? От крысы?
К нему ноль вопросов. Его все читают, цитируют. Он молодец. Но имеет дело с крысами. Он не сдаст своего и правильно сделает, потому что живёт на этом. Он общается и с хорошими людьми, и с плохими — такая работа. Крысами я назвал людей, которые сливают семейные ценности, а раздевалка — это семья. Мы пытались несколько раз поймать эту крысу — так и не удалось. Это всё уже говорило о том, что в клубе начались проблемы», — приводит слова Газизова Sport24.
- 18 июля 2023
-
14:16
-
14:06
-
14:04
-
14:03
-
13:57
-
13:48
-
13:45
-
13:42
-
13:24
-
13:22
-
13:10
-
13:07
-
13:05
-
12:52
-
12:36
-
12:33
-
12:29
-
12:16
-
12:10
-
12:10
-
12:04
-
12:01
-
11:45
-
11:41
-
11:26
-
11:24
-
11:21
-
11:13
-
11:13
-
11:00
-
10:53
-
10:49
-
10:40
-
10:26
-
10:23