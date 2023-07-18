Ивица Олич собирается поспособствовать переходу Наира Тикнизяна в Бундеслигу
Поделиться
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался об экс-игроке армейцев Наире Тикнизяне.
«Хоть я поработал в ЦСКА немного, я сразу увидел в нём потенциал. Но ему важно прибавить в понимании тактических моментов. Когда я с ним работал, он был очень молодой, но уже прошло несколько лет, сейчас он здорово играет за «Локомотив», сборную Армении. Думаю, качества у него есть: скорость, хорошая левая нога, почему нет?
В «Вольфсбурге» главным тренером работает Нико Ковач – мой хороший друг. Я спрошу его, что он думает про Тикнизяна, дам хорошую рекомендацию по нему, и, думаю, это может помочь переезду Наира в Бундеслигу. Сейчас ему 23 года – это совсем не рано для переезда», — приводит слова Олича Metaratings.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 июля 2023
-
14:16
-
14:06
-
14:04
-
14:03
-
13:57
-
13:48
-
13:45
-
13:42
-
13:24
-
13:22
-
13:10
-
13:07
-
13:05
-
12:52
-
12:36
-
12:33
-
12:29
-
12:16
-
12:10
-
12:10
-
12:04
-
12:01
-
11:45
-
11:41
-
11:26
-
11:24
-
11:21
-
11:13
-
11:13
-
11:00
-
10:53
-
10:49
-
10:40
-
10:26
-
10:23
Партнерский контент