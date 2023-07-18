Ивица Олич собирается поспособствовать переходу Наира Тикнизяна в Бундеслигу

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался об экс-игроке армейцев Наире Тикнизяне.

«Хоть я поработал в ЦСКА немного, я сразу увидел в нём потенциал. Но ему важно прибавить в понимании тактических моментов. Когда я с ним работал, он был очень молодой, но уже прошло несколько лет, сейчас он здорово играет за «Локомотив», сборную Армении. Думаю, качества у него есть: скорость, хорошая левая нога, почему нет?

В «Вольфсбурге» главным тренером работает Нико Ковач – мой хороший друг. Я спрошу его, что он думает про Тикнизяна, дам хорошую рекомендацию по нему, и, думаю, это может помочь переезду Наира в Бундеслигу. Сейчас ему 23 года – это совсем не рано для переезда», — приводит слова Олича Metaratings.