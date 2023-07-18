Олич — о связке Влашича и Миранчука: Юрич очень доволен этим дуэтом

Бывший главный тренер ЦСКА Ивича Олич рассказал, что наставник «Торино» Иван Юрич был доволен связкой полузащитников Алексея Миранчука и Николы Влашича.

«Влашич пока в «Торино». Решается, выкупит ли итальянский клуб его у «Вест Хэма», который хочет на нём побольше заработать. По мне, в Италии Никола играет лучше, чем в Англии. Он здорово начал прошлый сезон, затем получил травму, из-за которой вылетел на месяц, требовалось время восстановить форму. Но в конце вновь играл хорошо.

Как мне его связка с Миранчуком? Связка Влашича с Миранчуком – отличная. Я несколько раз общался с Юричем – тренером «Торино», – и он очень доволен этим дуэтом. Мне очень нравится его игра, он хороший игрок. Может в любом клубе Европы играть, если будет в хорошей форме», — приводит слова Олича Metaratings.