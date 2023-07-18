Агент Бамба объяснил, почему Жонатан не перешёл в ЦСКА
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Буба Траоре, агент ивуарийского нападающего Жонатана Бамба, рассказал, что его клиент выбрал «Сельту», а не ЦСКА.
«Переход Жонатана в ЦСКА не состоялся по причине низкого предложения от российского клуба и отсутствия игр в еврокубках. «Сельта» предложила лучшие условия, поэтому футболист перешёл в испанскую команду», — приводит слова Траоре Sport24.
Перейдя в «Лилль» в 2018 году из «Сент-Этьена», Бамба в общей сложности провёл за «догов» 200 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 35 голевых передач. Он завоевал с командой два трофея: титул чемпиона Франции и Суперкубок в 2021 году. 30 июня 2023 года его контракт с французской командой истёк и не был продлён. Футболист подписал долгосрочное соглашение с «Сельтой».
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