Экс-игрок «Спартака» Озобич: в РПЛ высокие зарплаты, футболистам выгоднее оставаться здесь

Хорватский полузащитник «Нефтчи» и бывший футболист московского «Спартака» Филип Озобич рассказал, что российским футболистам выгоднее оставаться в РПЛ, чем уезжать за границу.
«Со времени ухода из «Спартака» в 2013 году официально никогда никто не звал из России. Возможно, кто то интересовался, но до меня такой информации не доходило. Я только что подписал контракт с «Нефтчи», и будет некрасиво по отношению к клубу рассуждать о возвращении в Россию. В руководстве клуба доверили мне, дали контракт на два года, и я хочу оправдать это доверие. А дальше посмотрим, как всё сложится.
В Азербайджане хороший чемпионат. Конечно, не такой сильный, как в России, но и здесь много хороших футболистов. Другое дело, что финансовые условия вряд ли устроят российских футболистов. В России много больших клубов, которые могут предложить высокие зарплаты, и ребятам выгодно оставаться в РПЛ, никуда не уезжать. Это моё мнение», — приводит слова Озобича «Матч ТВ».
- 18 июля 2023
-
15:47
-
15:40
-
15:34
-
15:33
-
15:12
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:54
-
14:52
-
14:22
-
14:21
-
14:16
-
14:06
-
14:04
-
14:03
-
13:57
-
13:48
-
13:45
-
13:42
-
13:24
-
13:22
-
13:10
-
13:07
-
13:05
-
12:52
-
12:36
-
12:33
-
12:29
-
12:16
-
12:10
-
12:10
-
12:04
-
12:01