Экс-игрок «Спартака» Озобич: в РПЛ высокие зарплаты, футболистам выгоднее оставаться здесь

Хорватский полузащитник «Нефтчи» и бывший футболист московского «Спартака» Филип Озобич рассказал, что российским футболистам выгоднее оставаться в РПЛ, чем уезжать за границу.

«Со времени ухода из «Спартака» в 2013 году официально никогда никто не звал из России. Возможно, кто то интересовался, но до меня такой информации не доходило. Я только что подписал контракт с «Нефтчи», и будет некрасиво по отношению к клубу рассуждать о возвращении в Россию. В руководстве клуба доверили мне, дали контракт на два года, и я хочу оправдать это доверие. А дальше посмотрим, как всё сложится.

В Азербайджане хороший чемпионат. Конечно, не такой сильный, как в России, но и здесь много хороших футболистов. Другое дело, что финансовые условия вряд ли устроят российских футболистов. В России много больших клубов, которые могут предложить высокие зарплаты, и ребятам выгодно оставаться в РПЛ, никуда не уезжать. Это моё мнение», — приводит слова Озобича «Матч ТВ».