Спортдиректор «Оренбурга»: никаких проблем с визой нет, Ярошик спокойно всё получил

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что главный тренер команды Иржи Ярошик успешно получил визу для работы в России.

«Никаких проблем с визой нет, Иржи спокойно всё получил. Команда в полном составе вернулась в Оренбург, мы готовимся к сезону», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

О назначении 45-летнего чешского специалиста Ярошика главным тренером «Оренбург» объявил 22 июня. Соглашение с Иржи рассчитано до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне оренбуржцев тренировал Марцел Личка. Под его руководством команда заняла седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Новый сезон начнётся для «Оренбурга» гостевым матчем с московским «Спартаком». Встреча состоится на «Открытие Банк Арене» 23 июля.