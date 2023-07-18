Экс-игрок «Спартака» Озобич: у «Зенита» сильная команда, собраны качественные игроки
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Хорватский полузащитник «Нефтчи» и бывший футболист московского «Спартака» Филип Озобич рассказал, кого видит чемпионом России в следующем сезоне.
«Искренне желаю красно-белым выиграть титул. Очень хочу, чтобы «Спартак» вновь стал чемпионом России и выигрывал как можно чаще — великий клуб заслуживает этого. Но сделать это будет непросто. У «Зенита» сильная команда, собраны качественные игроки. Видно, что они обладают высочайшим уровнем. И, понимая, какой у них бюджет, не удивлён, что в составе такое количество бразильцев.
Да, видел новости, что Леонид Федун продал «Спартак». Могу сказать о нём только хорошее, он всегда делал только хорошее для «Спартака». Достаточно посмотреть на стадион и базу клуба», — приводит слова Озобича «Матч ТВ».
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