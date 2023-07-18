В «Ювентусе» разъяснили будущее в команде Влаховича и Погба

Технический директор туринского «Ювентуса» Кристиано Жинтоли рассказал о будущем в команде нападающего Душана Влаховича и полузащитника Поля Погба, отметив, что на них обоих рассчитывают как на игроков «старой синьоры».
«Влахович? Я уже говорил, что в случае появления серьёзных и крупных предложений по нему мы их оценим, но «Ювентус» делает на Душана большую ставку.
Погба? Он вернётся в состав после тяжёлого года, но у него есть огромное желание, и мы ждём его. Мы рассчитываем, что он поведёт команду за собой», — приводит слова Жинтоли официальный «твиттер» «Ювентуса».
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Влаховичу со стороны французского «ПСЖ». Погба привлекал к себе внимание саудовских клубов.
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