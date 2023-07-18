Гранат: что творится с ЦСКА? Будет очень странно, если Карраскаль перейдёт в «Динамо»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал новость о том, что колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль может перейти из ЦСКА в «Динамо».

«Будет очень странно, если Карраскаль перейдёт в «Динамо». Что вообще творится с ЦСКА? Очередной футболист уходит к прямым конкурентам. Совершенно непонятно, что творится в армейском клубе. Возможно, случился конфликт между тренером и руководством, пропало взаимопонимание. Карраскаль индивидуально очень сильный игрок. Такими активами не разбрасываются обычно. Если Хорхе перейдёт в «Динамо», он точно их усилит», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в минувшем сезоне Хорхе Карраскаль принял участие в 34 матчах ЦСКА, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами. Вместе с красно-синими колумбиец стал обладателем Кубка России — 2022/2023. Ранее сообщалось об интересе к Карраскалю со стороны греческого клуба ПАОК.