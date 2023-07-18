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Олич: Акинфеев смог бы заиграть в «Манчестер Юнайтед», 100 процентов. Он идеальный вратарь

Олич: Акинфеев смог бы заиграть в «Манчестер Юнайтед», 100 процентов. Он идеальный вратарь
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Бывший нападающий и тренер ЦСКА Ивица Олич считает, что вратарь московской команды Игорь Акинфеев смог бы заиграть в «Манчестер Юнайтед».

«Cмог бы Акинфеев заиграть в сильнейших клубах? Конечно, он смог бы. У нас тогда были успехи, мы играли в Лиге чемпионов. Он дома себя чувствовал хорошо и остался в ЦСКА. Игорь – легенда, всё сложилось отлично для него, я рад за Акинфеева.

В своё время «Манчестер Юнайтед» интересовался Игорем? Сто процентов и без вопросов, он смог бы там играть. Много лет Игорь был в хорошей форме, идеальный вратарь. Он умеет читать игру, отлично играет ногами, на выходах один на один. Не знаю, каких качеств у него не было. Но он дважды рвал крестообразные связки, после этого вернуться нелегко», — приводит слова Олича Metaratings.

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