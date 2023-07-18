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«Зенит» выложил видео со взвешиванием Марио Фернандеса

«Зенит» выложил видео со взвешиванием Марио Фернандеса
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Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео со взвешиванием защитника Марио Фернандеса.

По сюжету ролика представитель медицинской службы «Зенита» проводит взвешивание нескольких людей — один из мужчин и генеральный директор петербуржцев Александр Медведев получают отказ на переход в петербургский клуб из-за слишком большого веса. Последним процедуру проходит Фернандес — весы показали 85,25 кг, благодаря чему защитника якобы и взяли в состав сине-бело-голубых.

Напомним, до официального объявления о переходе Фернандеса в «Зенит» некоторые телеграм-каналы распространяли информацию, что у Марио обнаружен лишний вес, из-за чего трансфер может сорваться. Позднее это было опровергнуто самим бразильцем и представителями его нового клуба.

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