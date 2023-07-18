Алсу Абдуллина — в стартовом составе женской сборной России на матч с Ираном
Поделиться
Сегодня, 18 июля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют женские сборные России и Ирана. Встреча состоится в Новогорске и начнётся в 17:00 мск. Главный судья встречи — Эльвира Нурмустафина (Казахстан).
Стал известен стартовый состав сборной России.
Россия: Ананьева, Смирнова, Плешкова, Братко, Абдуллина, Андреева, Шарифова, Фёдорова, Жаркова, Бизенкова, Машина.
Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
18 июля 2023, вторник. 17:00 МСК
Россия (ж)
1-й тайм
0 : 0
Иран (ж)
Первая встреча между этими сборными прошла 14 июля и завершилась победой сборной России со счётом 4:0. Голами отметились Алсу Абдуллина, Анна Беломытцева, Валерия Бизенкова и Наталья Машина.
Напомним, очная встреча стала первой в истории этих женских сборных. Россиянки впервые за два года сыграли дома и впервые в Казани. Игра проходила на стадионе «Центральный».
Комментарии
- 18 июля 2023
-
17:21
-
17:19
-
17:14
-
17:13
-
17:12
-
17:07
-
17:04
-
17:00
-
16:45
-
16:36
-
16:34
-
16:27
-
16:20
-
16:19
-
16:18
-
16:09
-
16:04
-
16:03
-
15:47
-
15:40
-
15:34
-
15:33
-
15:12
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:54
-
14:52
-
14:22
-
14:21
-
14:16
-
14:06
-
14:04
-
14:03
Партнерский контент