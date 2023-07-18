Алсу Абдуллина — в стартовом составе женской сборной России на матч с Ираном

Сегодня, 18 июля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют женские сборные России и Ирана. Встреча состоится в Новогорске и начнётся в 17:00 мск. Главный судья встречи — Эльвира Нурмустафина (Казахстан).

Стал известен стартовый состав сборной России.

Россия: Ананьева, Смирнова, Плешкова, Братко, Абдуллина, Андреева, Шарифова, Фёдорова, Жаркова, Бизенкова, Машина.

Первая встреча между этими сборными прошла 14 июля и завершилась победой сборной России со счётом 4:0. Голами отметились Алсу Абдуллина, Анна Беломытцева, Валерия Бизенкова и Наталья Машина.

Напомним, очная встреча стала первой в истории этих женских сборных. Россиянки впервые за два года сыграли дома и впервые в Казани. Игра проходила на стадионе «Центральный».