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Алсу Абдуллина — в стартовом составе женской сборной России на матч с Ираном

Алсу Абдуллина — в стартовом составе женской сборной России на матч с Ираном
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Сегодня, 18 июля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют женские сборные России и Ирана. Встреча состоится в Новогорске и начнётся в 17:00 мск. Главный судья встречи — Эльвира Нурмустафина (Казахстан).

Стал известен стартовый состав сборной России.

Россия: Ананьева, Смирнова, Плешкова, Братко, Абдуллина, Андреева, Шарифова, Фёдорова, Жаркова, Бизенкова, Машина.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
18 июля 2023, вторник. 17:00 МСК
Россия (ж)
1-й тайм
0 : 0
Иран (ж)

Первая встреча между этими сборными прошла 14 июля и завершилась победой сборной России со счётом 4:0. Голами отметились Алсу Абдуллина, Анна Беломытцева, Валерия Бизенкова и Наталья Машина.

Напомним, очная встреча стала первой в истории этих женских сборных. Россиянки впервые за два года сыграли дома и впервые в Казани. Игра проходила на стадионе «Центральный».

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