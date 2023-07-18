Президент РПЛ: считаю, что решение по «Алании» не совсем справедливо

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение о недопуске владикавказской «Алании» к стыковым матчам прошлого сезона за право играть в высшем дивизионе чемпионата России.

«Считаю, что это не совсем справедливо. Не совсем справедливо, что Москва и Подмосковье считаются по регламенту одним регионом, а Северная Осетия и Чеченская Республика — разными. При том что они довольно близко друг к другу находятся. Но есть определённый механизм изменения регламента. Любой член футбольного сообщества может выступить с той или иной инициативой. Я за то, чтобы требования, прописанные на сезон в регламенте, соблюдались до конца. А в регламенте сезона-2022/2023 было прописано так, что «Аланию» не могли допустить до переходных матчей без стадиона на территории её региона.

Я скажу другое: мне по-человечески очень обидно за руководство ФК «Алания», которое многое делает для клуба, возродило академию. Лично знаю руководителей и с большим уважением к ним отношусь. Вижу, с какими сложностями они столкнулись. Вижу, что республика делает. Но, мне кажется, эта ситуация приведёт к тому, что в Северной Осетии появится стадион. На котором будут играть. И который будет битком заполнен», — приводят слова Алаева «Известия».