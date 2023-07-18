Неймар вернётся к коллективным тренировкам в составе «ПСЖ» на этой неделе
Поделиться
Нападающий французского «ПСЖ» Неймар близок к полноценному возвращению после своей тяжёлой травмы, полученной ещё весной этого года. Об этом сообщает пресс-служба парижан.
«После проведения индивидуальных тренировок на поле на прошлой неделе Неймар, как ожидается, начнёт частично принимать участие в коллективных тренировках на этой неделе», — гласит сообщение «ПСЖ».
Также отмечается, что защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле возобновил беговые упражнения и занятия с мячом. Преснел Кимпембе продолжает восстановление, ожидается, что он вернётся к тренировкам в начале августа. Защитник Нуну Мендеш продолжает находиться под наблюдением врачей после разрыва правого подколенного сухожилия.
Материалы по теме
Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне
Комментарии
- 18 июля 2023
-
17:21
-
17:19
-
17:14
-
17:13
-
17:12
-
17:07
-
17:04
-
17:00
-
16:45
-
16:36
-
16:34
-
16:27
-
16:20
-
16:19
-
16:18
-
16:09
-
16:04
-
16:03
-
15:47
-
15:40
-
15:34
-
15:33
-
15:12
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:54
-
14:52
-
14:22
-
14:21
-
14:16
-
14:06
-
14:04
-
14:03
Партнерский контент