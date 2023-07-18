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Неймар вернётся к коллективным тренировкам в составе «ПСЖ» на этой неделе

Неймар вернётся к коллективным тренировкам в составе «ПСЖ» на этой неделе
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Нападающий французского «ПСЖ» Неймар близок к полноценному возвращению после своей тяжёлой травмы, полученной ещё весной этого года. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

«После проведения индивидуальных тренировок на поле на прошлой неделе Неймар, как ожидается, начнёт частично принимать участие в коллективных тренировках на этой неделе», — гласит сообщение «ПСЖ».

Также отмечается, что защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле возобновил беговые упражнения и занятия с мячом. Преснел Кимпембе продолжает восстановление, ожидается, что он вернётся к тренировкам в начале августа. Защитник Нуну Мендеш продолжает находиться под наблюдением врачей после разрыва правого подколенного сухожилия.

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