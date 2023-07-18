Неймар вернётся к коллективным тренировкам в составе «ПСЖ» на этой неделе

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар близок к полноценному возвращению после своей тяжёлой травмы, полученной ещё весной этого года. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

«После проведения индивидуальных тренировок на поле на прошлой неделе Неймар, как ожидается, начнёт частично принимать участие в коллективных тренировках на этой неделе», — гласит сообщение «ПСЖ».

Также отмечается, что защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле возобновил беговые упражнения и занятия с мячом. Преснел Кимпембе продолжает восстановление, ожидается, что он вернётся к тренировкам в начале августа. Защитник Нуну Мендеш продолжает находиться под наблюдением врачей после разрыва правого подколенного сухожилия.

Материалы по теме Стала известна речь, которой Килиан Мбаппе объяснит свой уход из «ПСЖ» летом 2023 года

Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне