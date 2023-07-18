Нигматуллин: Фернандес переобулся на лету. Навсегда разрывает тёплые отношения с ЦСКА

Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал заявления защитника «Зенита» Марио Фернандеса о ЦСКА.
«Экс-Супермарио проявил себя не как очень умный футболист и человек. Все знают и видели, как его любили в ЦСКА. Казалось, что это взаимная любовь. Но, как говорит современная молодёжь, переобулся на лету. В такой ситуации лучше промолчать, будешь казаться умнее. Он проявил себя во всей красе: «Люблю тех, кто больше платит». Я сам был футболистом, понимаю, что переходы случаются. Но так быстро проявлять нелюбовь к бывшему клубу, наверное, неправильно. В этой ситуации, наоборот, надо было сделать уважительное для ЦСКА заявление и объяснить свой переход. Своими словами он подливает масла в огонь. Думаю, так он навсегда разрывает какие-либо тёплые отношения с армейцами», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 18 июля 2023
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