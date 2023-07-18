Лапорт покинет «Манчестер Сити» этим летом, «Атлетик» Бильбао заинтересован в игроке

Испанский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт, скорее всего, покинет состав «горожан» этим летом. 29-летний футболист близок к тому, чтобы найти новый клуб, к нему проявляет интерес «Атлетик» Бильбао, сообщает Footmercato.
По информации источника, прошлый сезон в составе «Манчестер Сити» говорит о том, что Лапорт точно не останется в Англии на следующий сезон, а возможный трансфер хорватского защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола только подтверждает это. Воспользоваться сложной ситуацией вокруг Эмерика может «Атлетик» Бильбао, готовый вернуть игрока обратно в свой состав этим летом. Баски готовы потратиться на данный трансфер и уже начали переговоры с игроком о переходе. Испанский футболист ещё не дал однозначного согласия, но, учитывая тот факт, что игроку необходима игровая практика, чтобы сохранить место в основном составе сборной Испании, он рассматривает данный вариант всё более и более серьёзно. Хотя сделка и не обещает быть простой, «горожане» вряд ли будут сильно препятствовать данному трансферу, и стороны вскоре смогут договориться.
Лапорт выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года. В минувшем сезоне Лапорт провёл за «Сити» 24 матча во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
- 18 июля 2023
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