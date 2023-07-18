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Агент Карраскаля прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в «Динамо»

Агент Карраскаля прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в «Динамо»
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Родриго Лопес, агент колумбийского полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал информацию о том, что футболист может перейти в московское «Динамо».

«Мы действительно работаем над трансфером Хорхе из ЦСКА. Сейчас ведём переговоры с несколькими клубами. Это всё, что я могу сказать на данный момент», — приводит слова Лопеса Sport24.

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