Булыкин: в следующем сезоне нас будет ждать яркое противостояние за первую строчку

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от следующего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Интрига ещё вернётся. Достаточно вспомнить позапрошлый сезон, когда «Динамо» долго преследовало лидера, но провалило вторую часть чемпионата. Уверен, в следующем нас ждёт яркое противостояние за первую строчку, поскольку соперники подтянулись.

С такими скамейкой, бюджетом и составом бросить «Зениту» перчатку непросто. Раньше, по крайней мере, были международные турниры, где петербуржцы тратили дополнительные силы. Теперь им полегче. Но с точки зрения непосредственно игры нет большого разрыва между ними и ключевыми оппонентами: «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом».

Железнодорожники выдали шикарный весенний отрезок. По крайней мере, не верю, что «Зенит» снова гарантирует себе трофей за несколько туров до конца. Нас ждёт такая же борьба за золото, как в этом году шла за серебро и бронзу», — приводит слова Булыкина RT.