Дмитрий Кузнецов: Карраскаль в «Динамо»? Отпустите всех, пусть играют в других командах

Бывший футболист ЦСКА, «Осасуны» и «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов высказался по поводу интереса московского «Динамо» к полузащитнику армейцев Хорхе Карраскалю.

«Карраскаль может уйти в «Динамо»? Уже смешно становится. Отпустите всех — пусть играют в других командах! Это недоверие к кому-то. Карраскаль не играл, когда ЦСКА вышел на серию побед, команда справлялась без него. Мне просто непонятно, что там происходит. Почему у команды, которая выиграла Кубок России, заняла второе место в чемпионате, идёт массовый отток легионеров? Почему так происходит? Это же не просто так», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 18 июля, стало известно, что у Карраскаля есть несколько вариантов продолжения карьеры. Сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры о его продаже с «Динамо», «Зенитом» и греческим ПАОКом.