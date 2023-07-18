«Челси» не продаст Колвилла летом — травма Фофана не повлияла на позицию клуба

Лондонский «Челси» не намерен продавать защитника Леви Колвилла в это трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, 20-летний английский защитник недоступен для трансфера этим летом. Травма Уэсли Фофана не повлияла на позицию клуба — Колвилла не отпустят, он 100% останется в «Челси». Отмечается, что в ближайшее время руководство клуба планирует наладить диалог с представителями защитника и обсудить с ними детали нового соглашения.
В сезоне-2022/2023 Колвилл выступал за «Брайтон» на правах аренды. На счету 20-летнего англичанина 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
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