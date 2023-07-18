«Манчестер Юнайтед» не может согласовать трансфер Хёйлунна, «Аталанта» хочет € 100 млн

«Манчестер Юнайтед», несмотря на согласование личных условий контракта с нападающим «Аталанты» и сборной Дании Расмусом Хёйлунном, испытывает серьёзные трудности в том, чтобы договориться с итальянским клубом по сумме трансфера, сообщает The Athletic.
По информации источника, датский нападающий является главным приоритетом «красных дьяволов» после подписания бывшего полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта. Однако «Манчестер Юнайтед» сильно расходится в оценке суммы трансфера Хёйлунна с «Аталантой». Итальянский клуб просит за игрока € 100 млн несмотря на то, что ранее сообщалось о том, что они хотят только € 70 млн плюс € 10 млн бонусами. Английский клуб надеется снизить цену, но возможно будет искать альтернативные варианты.
В сезоне-2022/2023 на счету Хёйлунна 34 матча за «Аталанту» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.
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