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Колумбийская футболистка: ирландки – просто девочки, путь они едят дерьмо

Колумбийская футболистка: ирландки – просто девочки, путь они едят дерьмо
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Футболистка сборной Колумбии Даниэла Каракас в жёсткой форме высказалась о соперницах из национальной команды Ирландии.

«Они всего лишь девочки, один маленький фол, и они начали жаловаться. Они обсуждали между собой, продолжать игру или нет, а мы не собирались стоять и ждать их решения. Честно говоря, пусть они едят дерьмо», — приводит слова Каракас издание The Guardian.

Напомним, товарищеский матч между женскими сборными Колумбии и Ирландии был прерван через 20 минут после стартового свистка из-за госпитализации Дениз О'Салливан. Ирландская футболистка получила болезненную травму, с поля её унесли на носилках.

После консультации с официальными лицами матча команда Ирландии решила не продолжать игру, которая проходила в закрытом режиме. Вместо этого было решено провести тренировку. Отмечалось, что перед травмой О'Салливан колумбийки действовали чрезмерно грубо, за 19 минут игры получив две жёлтые карточки.

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