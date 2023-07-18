«Манчестер Юнайтед» готов переключиться на Коло Муани из-за проблем с трансфером Хёйлунна

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть нападающего сборной Франции и «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани в качестве альтернативы форварду «Аталанты» Расмусу Хёйлунну, с трансфером которого у манкунианцев возникли ощутимые сложности, сообщает ESPN.
По информации источника, «красные дьяволы» вынуждены рассматривать другие опции для усиления линии нападения этим летом из-за страха того, что «Аталанта» не согласится снизить требования по сумме трансфера Хёйлунна. Таким образом, наиболее приоритетным вариантом для «красных дьяволов» может стать Рандаль Коло Муани, к которому ранее также проявлялся интерес.
В сезоне-2022/2023 на счету Коло Муани 46 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и 14 результативными передачами. Контракт игрока с франкфуртским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.
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