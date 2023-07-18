Россия — Иран: россиянки удвоили преимущество

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Сегодня, 18 июля, проходит товарищеский матч, в котором встречаются женские сборные России и Ирана. Матч проводится в Новогорске и начался в 17:00 мск. Главный судья встречи — Эльвира Нурмустафина (Казахстан).

Первый мяч в этой встрече отправила в сетку ворот Ирана защитник сборной России Екатерина Братко. Полузащитник Алёна Андреева удвоила преимущество.

Права принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть в телеграм-канале женской сборной России по футболу.

Напомним, что женская сборная России по футболу проводит второй подряд матч против сборной Ирана. Первый матч проходил 14 июля на стадионе «Центральный» в Казани. Тогда россиянки разгромили своих противников — 4:0. В том матче забитыми мячами отличились Алсу Абдуллина, Анна Беломытцева, Валерия Бизенкова и Наталья Машина.