Джонни Эванс подписал краткосрочный контракт с «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Лестера» и «Вест Бромвича» Джонни Эванс заключил краткосрочный контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба.

Эванс — воспитанник системы «Ман Юнайтед», за первую команду «красных дьяволов» североирландский защитник дебютировал 26 сентября 2007 года в матче Кубка английской лиги с «Ковентри Сити». В последние годы Джонни выступал за «Лестер», который по итогам сезона-2022/2023 покинул высшую английскую лигу, а сам Эванс получил статус свободного агента в связи с истечением сроков контракта.

Сегодня, 18 июля, стало известно, что 35-летний Эванс подписал краткосрочное соглашение с манкунианским клубом, которое позволит ему принять участие в предстоящих предсезонных матчах «Манчестер Юнайтед» в Эдинбурге и Сан-Диего. Отмечается, что Джонни тренировался с резервной командой «красных дьяволов», а также принял участие в нескольких тренировках первой команды и произвёл впечатление на Эрика тен Хага и его тренерский штаб.

Отметим, что в составе «Ман Юнайтед» Эванс трижды становился чемпионом Англии, два раза выигрывал Кубок лиги и три раза Суперкубок страны.