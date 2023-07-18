Олич назвал лучших легионеров РПЛ в своё время

Бывший нападающий и тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мнением, кого он считает лучшими легионерами чемпионата России среди тех, кто играл с ним в одно время.

«Я бы назвал Вагнера вместе со мной, но номер один по качеству для меня был Карвальо. Также назову Данни, отмечу Игоря Акинфеева, несмотря на то, что он не легионер. Когда я пришёл в ЦСКА, Игорь был номером один и практически 15 лет он номер один в ЦСКА. Я думаю, он в своё время смог бы поиграть абсолютно в любом клубе Европы.

Ещё Милош Красич очень хороший игрок. Он пришёл в ЦСКА молодым игроком, после чего сделал прекрасную карьеру. А ещё назову из нашего «любимого» «Спартака» Неманью Видича, который был очень успешен в составе «Манчестер Юнайтед». Он в России играл недолго, но было видно, что у него есть сильные качества. Я назвал большинство игроков ЦСКА, в то время был только ЦСКА – мы выигрывали все титулы в России», — приводит слова Олича Metaratings.