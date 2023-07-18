Дьяков: для Карраскаля переход в «Динамо» – это плюс, он хороший, яркий игрок

Бывший защитник московского «Динамо» и других команд РПЛ Виталий Дьяков прокомментировал возможный переход колумбийского полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в состав бело-голубых.
«Хороший игрок, но что-то у него с тренером ЦСКА Федотовым какие-то распри. Говорили неоднократно, что у Федотова играют те, кто выполняет установки. Видимо, у них какие-то разногласия с Карраскалем, потому что игрок яркий. Сразу себя хорошо зарекомендовал и хорошо играл. А потом стал либо играть совсем мало, либо не играть вообще. Я думаю, что для него переход в «Динамо» – это плюс. Интересный игрок, он поможет «Динамо», — приводит слова Дьякова Metaratings.
Напомним, сегодня, 18 июля, стало известно, что у Карраскаля есть несколько вариантов продолжения карьеры. Сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры о его продаже с «Динамо», «Зенитом» и греческим ПАОКом.
- 18 июля 2023
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