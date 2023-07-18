Тренер ирландок отреагировала на слова соперницы, пожелавшей её команде «есть дерьмо»

Главный тренер женской сборной Ирландии Вера Паув отреагировала на слова колумбийской футболистки Даниэлы Каракас, пожелавшей ирландкам «есть дерьмо».
«Честно говоря, я была немного шокирована, услышав это. Что ж, допустим, они тоже были на эмоциях. Но надо отдать должное колумбийскому тренерскому штабу — они хорошо справились с этой ситуацией. Они убрали своих игроков с поля, пока мы обсуждали, что нам делать, и случилось это в тот момент, когда мы вели диалог с судейской бригадой. Они спокойно покинули арену, сели в автобус и уехали. Это заслуживает похвалы», — приводит слова Паув издание The Guardian.
Напомним, товарищеский матч между женскими сборными Колумбии и Ирландии был прерван через 20 минут после стартового свистка в связи с госпитализацией Дениз О'Салливан. Ирландская футболистка получила травму, с поля её унесли на носилках и доставили в больницу.
После консультации с официальными лицами матча команда Ирландии решила не продолжать игру, которая проходила в закрытом режиме. Отмечалось, что и перед травмой О'Салливан колумбийки действовали чрезмерно грубо, получив две жёлтые карточки за 19 минут игры.
- 18 июля 2023
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