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Тренер ирландок отреагировала на слова соперницы, пожелавшей её команде «есть дерьмо»

Тренер ирландок отреагировала на слова соперницы, пожелавшей её команде «есть дерьмо»
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Главный тренер женской сборной Ирландии Вера Паув отреагировала на слова колумбийской футболистки Даниэлы Каракас, пожелавшей ирландкам «есть дерьмо».

«Честно говоря, я была немного шокирована, услышав это. Что ж, допустим, они тоже были на эмоциях. Но надо отдать должное колумбийскому тренерскому штабу — они хорошо справились с этой ситуацией. Они убрали своих игроков с поля, пока мы обсуждали, что нам делать, и случилось это в тот момент, когда мы вели диалог с судейской бригадой. Они спокойно покинули арену, сели в автобус и уехали. Это заслуживает похвалы», — приводит слова Паув издание The Guardian.

Напомним, товарищеский матч между женскими сборными Колумбии и Ирландии был прерван через 20 минут после стартового свистка в связи с госпитализацией Дениз О'Салливан. Ирландская футболистка получила травму, с поля её унесли на носилках и доставили в больницу.

После консультации с официальными лицами матча команда Ирландии решила не продолжать игру, которая проходила в закрытом режиме. Отмечалось, что и перед травмой О'Салливан колумбийки действовали чрезмерно грубо, получив две жёлтые карточки за 19 минут игры.

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